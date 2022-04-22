Москва, , 16:14 — REGNUM Согласится ли президент России Владимир Путин встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сильно зависит от результатов продолжающихся переговоров Москвы и Киева, сообщает 22 апреля пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Об этом Путин заявил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 22 апреля и были посвящены в том числе спецоперации РФ на Украине.

Так, Мишель попросил Путина согласиться на личные переговоры с Зеленским, на что президент России «вновь подтвердил известную позицию», согласно которой «такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей».

Президент России указал европейскому собеседнику на то, что на переговорах Киев «проявляет непоследовательность» и, очевидно, не готов «искать взаимоприемлемые решения».

Добавим, что инициатором прямых переговоров с Путиным выступает Зеленский. Он выдвигал эту идею до начала спецоперации и неоднократно заявлял, что хотел бы провести переговоры уже после начала спецоперации.

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