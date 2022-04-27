Магадан, , 10:52 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что в условиях антироссийских санкций придётся работать по-другому, но перспективы развития у страны есть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В отличие от спецоперации, санкции не закончатся быстро. Мы очень эффективны в условиях кризиса. Креативны. Нам объявлена тотальная война. Но ничего страшного нет. Было страшнее.

Да, трудно будет и работать придётся по-другому. Это факт. Но у нас отработаны ещё в период пандемии меры поддержки малого бизнеса, поддержки населения. Есть перспективы развития.

Это новый уклад миропорядка, экономики. Все изменения ещё впереди. Мы должны не потерпеть, а перестроить свою работу», — призвал жителей Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров предложил создать международную рабочую группу с участием представителей бизнеса и государства для поиска антикризисных решений.