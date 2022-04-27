Уфа, , 09:11 — REGNUM Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров предложил создать международную рабочую группу с участием представителей бизнеса и государства для поиска антикризисных решений. Об этом он сообщил в ходе обсуждения с представителями международного бизнес-сообщества, чиновниками, политиками, общественными деятелями, журналистами и экспертами воздействие санкций, введенных против России.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Назаров предложил сформировать для поиска антикризисных решений международную рабочую группу и ежемесячно проводить ее заседания в Уфе.

Участники дискуссии эту инициативу поддержали и предложили Назарову взять на себя организацию и руководство работой этой группы, которую во время обсуждения решили назвать «Уфимским диалогом».

По словам Назарова, режим санкций, которые были введены против России, привел к мобилизации экономики практически всех развитых стран.

«Их (санкционных мер) почти шесть тысяч. Честно говоря, мы уже перестали их считать. По количеству и объему лидирует Швейцария, за ней весь Евросоюз, Австралия, США, Великобритания и Япония», — приводит пресс-служба правительства Башкирии его слова.

Чиновник также подчеркнул, что ЕС также ощущает на себе болезненное воздействие санкций.

«По данным Евростата на 21 апреля, рост цен в зоне евро ускоряется – в годовом выражении с 5,9% в феврале до 7,4% в марте. В странах Евросоюза (куда, помимо государств еврозоны, входят Швеция, Дания, Болгария, Венгрия, Румыния и Польша), — до 7,8%. Инфляция в Германии в марте составила 7,6%, в Испании — 9,8%», — сообщил он.

По результатам встречи, участники дискуссии решили подготовить обращение в Европейский парламент с широким кругом подписантов международного уровня.

Назаров также напомнил, что президент России Владимир Путин поручил создать максимально благоприятные условия для работы бизнеса, в том числе и международного.

«Никаких проверок и еще каких-то нюансов, которые бы могли ухудшать их работу. Вот это очень важная позиция. Несмотря на то, что происходит, все условия либо остаются как были, либо даже улучшаются для наших партнеров. Поэтому мы гордимся своим президентом и поддерживаем — и спасибо всем, кто разделяет нашу позицию и вместе с нами работает над преодолением санкций. Тем более что это выгодно не только России, но и многим странам, которые так или иначе вовлечены сейчас, к сожалению, в этот санкционный процесс», — заявил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Иране могут открыть представительство Башкирии.