Дамаск, 27 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. По меньшей мере четверо военнослужащих погибли в результате воздушной атаки по окрестностям сирийской столицы Дамаска, которую совершили израильские самолеты. Об этом 27 апреля сообщает в своем телеграм-канале министерство обороны САР.

Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

Еще трое военных пострадали. В ходе авиаударов также был нанесен материальный ущерб, масштабы которого не уточняются. Ранее сообщалось, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Израиля по Дамаску.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля истребители израильских ВВС ударили ракетами по Сирии из воздушного пространства Ливана. Сирийским ПВО удалось сбить три снаряда.

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