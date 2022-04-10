Дамаск, , 23:17 — REGNUM Дежурные подразделения сирийских ПВО сбили три ракеты, выпущенные истребителями ВВС Израиля по территории Сирии из воздушного пространства Ливана, сообщил 10 апреля на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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Он уточнил, что Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики использовали советские и российские комплексы С-125 и «Панцирь-С».

Удар нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Они выпустили пять ракет по объектам, расположенным в сирийской провинции Латакия.

«9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия», — сказал Журавлев.

«В результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Потерь личного состава ВС РФ и ВС САР нет», — сообщил контр-адмирал.

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