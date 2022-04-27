Пекин, 27 апреля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Проход американского эсминца через Тайваньский пролив является очередной провокацией, нарушающей мир и стабильность в регионе, в связи с чем КНР выражает США протест. Об этом 27 апреля заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Ши И.

navaltoday.com USS Sampson

Ши И «Американская сторона неоднократно реализовывала подобного рода провокации, направляла ошибочные сигналы выступающим за независимость Тайваня силам и умышленно нарушала мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выражаем в связи с этим решительный протест».

В сообщении командования отмечается, что на всём протяжении маршрута американский корабль сопровождался силами НОАК.

26 апреля Тайваньским проливом прошёл ракетный эсминец ВМС США USS Sampson (типа Арли Бёрк). По заявлению командования 7-го флота ВМС США, корабль действовал в полном соответствии с международным правом.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что визит конгрессменов США на Тайвань усиливает напряжённость и подрывает политическую основу китайско-американских отношений.

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