Пекин, , 12:15 — REGNUM Решительный протест вызывает у Китая намерение США наращивать поставки вооружений Тайваню. Об этом официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил 6 апреля на брифинге.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

Он подчеркнул, что своими действиями Пентагон подрывает китайско-американские отношения и нарушает мир в Тайваньском проливе. Китайские власти расценивают поставки Тайваню американского оружия как нарушение двусторонних договоренностей и ущемление национальных интересов КНР.

«Китай в связи с этим выражает решительный протест и резкое недовольство», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Китайская сторона требует отмены запланированных поставок оружия и прекращения военных манёвров с участием Тайваня, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Тайвань получил американское оружие и военную технику «для самообороны».

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