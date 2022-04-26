Москва, 26 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Ставка ипотеки в 12% при текущих высоких ценах на жилье продемонстрировала заградительный уровень порога входа на рынок жилищного кредитования, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Платежеспособный спрос на жилье резко сократился в апреле 2022 года после рекордных значений выдачи ипотеки в марте 2022 года, когда россияне пытались успеть взять ипотеку по прежним сниженным ставкам.

Этот негативный сигнал для рынка жилья и строительной отрасли на фоне действий финансового регулятора, который до этого демонстрировал ожидания усиления снижения ключевой ставки, позволили президенту России выдвинуть предложение о снижении ставки до 9%.

Но серьезной поддержки льготная ставка ипотеки на новостройки в 9% не окажет. Рост скрытой безработицы и ожидания граждан возможной потери рабочих мест, повышение долговой нагрузки домохозяйств, увеличивающийся разрыв между ценами на жилье и денежными доходами граждан – основные факторы, препятствующие развитию рынка ипотеки в России.

Многие российские граждане займут выжидательную позицию, чтобы посмотреть, что в дальнейшем будет происходить с динамикой ставок ИЖК и ценами на жилье.

Тренд на снижение ставок заметно усилился, в том числе благодаря совместным банковским программам с партнерами-девелоперами по стимулированию спроса за счет специальных ипотечных программ, партнерских акций, поэтому все больше потенциальных покупателей перестали спешить с покупкой жилья.

Скорее всего, будет наблюдаться продолжающееся замедление темпов роста цен, причем замедление цен на первичном сегменте жилья будет опережать снижение темпов роста цен вторичного жилья в РФ в I полугодии 2022 года.

С осени 2022 года возможно падение цен на первичном рынке недвижимости, так как застройщики будут заинтересованы в сохранении продаж даже при уменьшении своей маржи.

Подобные просадки цен на рынке недвижимости наблюдались после кризисов 2008 и 2014 гг. Вслед за первичным рынком вероятно снижение цен и на вторичном рынке.

Потенциал развития ипотеки в России увеличится при появлении тенденций устойчивого восстановления роста экономики и доходов населения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12% до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.

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