Москва, , 18:35 — REGNUM Ставка по льготной ипотеке в России будет снижена до девяти процентов, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Kremlin.ru

Отметив, что в условиях санкций руководство страны сохранило программы льготной ипотеки, президент сказал, что нужно принять дополнительные меры в поддержку ипотечников.

Он отметил, что приобретение жилья в стране нужно сделать более доступным, стимулировать «стройку», а затем добавил, что предлагает «снизить ставку по льготной ипотеке с 12% – мы её не так давно установили – до девяти процентов годовых».

Такие шаги страна может себе позволить, поскольку экономическая «ситуация в целом позитивная». Также президент отметил, что нужно «продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года».

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