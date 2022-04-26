Москва, 26 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. На фоне обострения ситуации в Приднестровье лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал руководство НАТО вразумить румынских партнеров и предостеречь их от каких-либо шагов, которые могут привести к конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«С учетом давних мечтаний Румынии о поглощении Молдавии призываю руководство НАТО вразумить румынских партнеров и предостеречь их от каких-либо шагов, которые могут привести к конфронтации с Россией», — отметил Миронов.

Он также напомнил о словах президента России — страна оставляет за собой право на защиту русского населения на тех территориях, на которых оно исторически проживает.

Парламентарий обратил внимание на то, что под шумок российской спецоперации на Украине в Молдавии и в соседних странах активизировались русофобы всех мастей, которые давно вынашивают планы окончательного решения приднестровского вопроса.

«Спешу их расстроить: Россия может не только защитить русскоязычное население Приднестровья, как в 90-е, но и радикально решить вопрос в пользу этого населения», — добавил Миронов.

Попытка Кишинева взять силой под контроль регион обернется «самыми тяжелыми последствиями для политического руководства Молдавии и ее государственности», подчеркнул он.

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