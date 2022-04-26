Москва, 26 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Законопроект о повышенных выплатах к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности проработавшим в сельском хозяйстве 30 и более лет внесли в Госдуму депутаты во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается создать равные гарантии сохранения повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности обозначенным категориям лиц, проработавшим в сельском хозяйстве 30 и более лет, вне зависимости от даты их переезда на новое место жительство за пределы сельской местности.

Сейчас лицам, проработавшим в сельском хозяйстве более 30 лет, проживавшим в сельской местности и выехавшим на новое место жительства до 1 января 2022 года такое повышение фиксированной платы не назначается. Лишаются повышения фиксированной выплаты также лица, проработавшие более 30 лет в сельском хозяйстве, не менявшие место жительства, однако в результате изменения границ муниципальных образований их населенные пункты изменили свой статус и исключены из населенных пунктов, относящихся к сельской местности.

Законопроект призван восстановить справедливость.

За работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет предусматривается установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии на весь период проживания пенсионеров в сельской местности.

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