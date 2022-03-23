Москва, , 16:48 — REGNUM Программа «Комплексное развитие села» нуждается в дополнительном финансировании, а также в смене координатора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам, руководитель проекта «Единой России» «Развитие села» Надежда Школкина.

Надежда Школкина Duma.gov.ru

«Я искренне рада, что на смену программе «Социальное развитие села» пришла программа «Комплексное развитие сельских территорий», название которой уже само говорит о себе и на реализацию которой выделяется из федерального бюджета в последние два года почти по 40 млрд рублей. Но, к сожалению, масштаб проблемы таков, что мы до сих пор не приблизились и к 50-процентному уровню жизни городского населения. Всем очевидно, что программа нуждается в дополнительном финансировании», — сказала Школкина, комментируя парламентские слушания в Госдуме.

Вместе с тем, продолжила она, правительство в лице Минфина часто ссылается на то, что поддержка сельских территорий осуществляется не только по линии Минсельхоза, но и по другим министерствам и ведомствам, зачастую называя огромные суммы, в несколько раз превышающие объёмы финансирования по указанной программе.

«Учитывая, что функции по выработке государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий выполняет Минсельхоз России, который ведет и соответствующую государственную программу, считаем необходимым на уровне правительства РФ закрепить за Минсельхозом полномочия координатора, курирующего и распределяющего вместе с субъектами и соответствующим ведомствами объекты, находящиеся или строящиеся на территории сельских населённых пунктах», — заявила зампред комитета Госдумы.

Школкина также предложила ввести новый критерий оценки эффективности губернаторов.

«Удивительно, что в критериях по оценке эффективности деятельности высших должностных лиц нет показателя по развитию сельских территорий, хотя это важная составляющая всех регионов», — подчеркнула Школкина.

Читайте также: В Госдуме прогнозируют обезлюдивание как итог муниципальной реформы