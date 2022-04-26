Москва, , 13:21 — REGNUM Вопрос о новом лидере ЛДПР связан с процессами в самой партии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 апреля журналистам.

Колонна ЛДПР на первомайской демонстрации Дарья Драй © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, обсуждали ли либерал-демократы с российским руководством тему кандидатуры нового лидера ЛДПР.

«В первую очередь это вопрос к самой партии. Это, конечно, больше связано с внутрипартийными процессами», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы России лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Исполняющим обязанности руководителя фракции в Госдуме назначен Леонид Слуцкий.

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