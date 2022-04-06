Москва, , 14:32 — REGNUM ЛДПР приняла решение назначить депутата Госдумы Леонида Слуцкого временно исполняющим руководителя фракции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы приняли решение назначить Леонида Эдуардовича Слуцкого и все силы сосредоточить на подготовке к похоронам», — сказал он.

Председатель ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни в Москве.