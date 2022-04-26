Москва, , 12:28 — REGNUM Российские туристы не ощутят проблем с оплатой товаров и услуг, находясь на отдыхе в Турции. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати, передаёт ТАСС

Отель в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, туристы из России смогут расплачиваться картой «Мир». Число организаций, которые сотрудничают с российской платежной системой «Мир», составляет в Турции около 15%.

Клава турецкого Минфина уточнил, что заполняемость отелей в мае составит 92%. Доходы от туризма в 2022 году ожидаются на уровне $35 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция не станет вводить санкций против России, заявил 20 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

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