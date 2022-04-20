Анкара, 20 апреля 2022, 23:06 — REGNUM Турция не станет вводить санкций против России, заявил 20 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Turk.
Глава турецкой дипломатии добавил, что этот подход Анкары не новость для Запада.
Добавим, что власти Турции предложили свою площадку для урегулирования ситуации между Москвой и Киевом. В городе Стамбуле в марте состоялись переговоры российских и украинских делегаций.
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