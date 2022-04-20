Анкара, , 23:06 — REGNUM Турция не станет вводить санкций против России, заявил 20 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Turk.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

Мевлют Чавушоглу «Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника».

Глава турецкой дипломатии добавил, что этот подход Анкары не новость для Запада.

Добавим, что власти Турции предложили свою площадку для урегулирования ситуации между Москвой и Киевом. В городе Стамбуле в марте состоялись переговоры российских и украинских делегаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему Киев часто упоминает Bayraktar? Чтобы рассорить Турцию и Россию