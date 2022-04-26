Нью-Дели, 26 апреля 2022, 11:18 — REGNUM Отказ от газа в Европе и немедленный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) невозможен, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
По ее словам, газ должен использоваться тогда, «когда мы намереваемся обращаться к возобновляемой энергии».
Как сообщало ИА REGNUM, около 40% компаний в ФРГ ощутили последствия резкого роста цен на энергоносители.
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