Берлин, , 09:50 — REGNUM Эмбарго на поставки российского газа и нефти грозит серьёзными последствиями для предприятий в Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса объединения малого и среднего бизнеса ZGV, на которые ссылается газета Handelsblatt.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Опрос показал, что значительная часть компаний не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей. Из 42 тысяч опрошенных компаний из 18 отраслей только 2% заявили о контрактах на срок более чем три года. при этом почти 58% предприятий заключили контракты на срок от одного до трёх лет. В 12% компаний срок действия контрактов не превышает 12 месяцев.

При этом, как указывает издание, что почти половина предприятий малого и среднего бизнеса в Германии используют газ в качестве основного источника энергии, а 16% — нефть.

На данный момент многие компании уже испытывают трудности из-за высоких цен на энергоносители. При этом малым и средним предприятиям грозит волна банкротств, из-за чего немецкое правительство анонсировало программу экономической помощи, указано в статье.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация работодателей (BDA) и Ассоциация немецких профсоюзов (DGB) ФРГ выступили против введения эмбарго на поставки российского природного газа, поскольку это приведёт к остановке производства, деиндустриализации и сокращению рабочих мест в стране.

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Французский политолог и экономист Александр дель Валль уверен, что введение эмбарго на поставки российского газа и нефти обернётся падением доходов и снижением уровня жизни у граждан в Европе. По его словам, после того, как граждане не смогут из-за роста цен отапливать своё жильё, и их покупательская способность упадёт, повсюду в Европе начнут вспыхивать бунты.