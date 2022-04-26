Москва, 26 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Московской области в 2022 году в «Школе фермера» на базе РГАУ им. Тимирязева для обучения организовано два новых направления, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.

(сс) WFranz Фермеры

Так, в пятую волну «Школы фермера» набирают слушателей по направлениям «Зоотехника» (20 человек) и «Сельский агротуризм». Обучение проводится бесплатно с мая по июль.

На занятиях выступят представители власти, отвечающие за поддержку аграрной отрасли, сельхозпроизводители, представители Россельхозбанка и другие эксперты. Заявку на обучение можно подать до 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, гранты и годовой запас органических удобрений получили лучшие выпускники «Школы фермера» в Свердловской области.

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