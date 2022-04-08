Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Гранты и годовой запас органических удобрений получили лучшие выпускники «Школы фермера» в Свердловской области. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

Коровы

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Уточняется, что тремя лучшими выпускниками образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» стали Артем Бачинин, Павел Носов и Магомедиан Исаков, которые получили указанные гранты.

При этом отмечается, что все победители работают в молочном и мясном животноводстве и успешно защитили свои бизнес-проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние пять лет доля отечественных средств защиты растений (СЗР) в России выросла с 45% до 70%.