Москва, 26 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать Украину террористическим государством, а президент республики Владимир Зеленский, по его мнению, должен понести ответственность.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Развязав войну против собственного народа, Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность, виновные должны быть наказаны.

В целом, по его мнению, «произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне ФСБ предотвратила покушение на журналистов Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна.

О том, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов, рассказал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин.