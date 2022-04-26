Приштина, Сербия, 26 апреля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Косово Авдулла Хоти 25 апреля осудил подход своего преемника Альбина Курти к диалогу с Сербией при посредничестве Евросоюза.

Kryeministri-ks.net Авдулла Хоти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хоти заявил: то, что Курти уклонился от традиционной траектории ведения диалога и настаивания на взаимном признании Косово и Сербии, а вместо этого предложил Косово и Сербии трактат о ненападении и замену ЦЕФТА новым договором, нанесло вред Косово понизило его авторитет в глазах Брюсселя.

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Хоти назвал деградацией то, что диалог о взаимном признании «скатился» до диалога об автомобильных номерах и напомнил о «достижениях» своего правительства, воплощением которых стало заключение Вашингтонских соглашений.

Заявление Хоти стало реакцией на неоднократно озвученные помощницей госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карин Донфрид в ходе визита в Приштину призывы к возвращению Сербии и Косово к диалогу.