Москва, 26 апреля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Жители Приднестровья сейчас испытывают смешанные чувства. Об этом 25 апреля заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Raymond Zoller Тирасполь

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«В Тирасполе сейчас испытывают надежду, ожидание и тревогу. Надежду, потому что всё громче звучат голоса, и т.ч. от официальных лиц России, о необходимости признания Приднестровской Молдавской Республики», — заявил эксперт.

В случае успешного развития спецоперации Россия дойдет до границ Приднестровья и этот факт существенным образом изменит геополитическую ситуацию в регионе, полагает политолог.

При этом тревожное ожидание связано с угрозами обострения ситуации и начала боевых действий, пояснил эксперт.

«Регион плотно заселён, при нанесении ударов жертв будет очень много, и это беспокоит всех. Как и то, что со стороны Украины подтянуто много ствольной и реактивной артиллерии», — заключил Соин.

Напомним, что 25 апреля в Тирасполе прогремели взрывы у здания министерства госбезопасности Приднестровья.