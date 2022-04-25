Москва, 25 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Украина скатилась на путь террористического государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления о подготовке покушения на российского журналиста.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Украина скатилась на путь террористического государства, потеряла самостоятельность потеряла самостоятельность. Когда мы говорим о таких проявлениях как террористический акт в отношении журналиста, отвечает за это Зеленский — президент страны, которая развязала войну против своего народа», — цитирует Володина сайт Госдумы.

По его убеждению, мировое сообщество не должно оставаться в стороне.

«Конечно, мировое сообщество должно вмешаться — в первую очередь прекратить поставлять туда оружие и боеприпасы», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в СКР заявили о том, что шесть подозреваемых в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьёва задержаны.

Органы ФСБ смогли пресечь деятельность террористов, планировавших нападение и убийство российского тележурналиста, заявил президент России Владимир Путин.