Донецк, 25 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ передавала Киеву данные из ДНР. Это стало поводом для дела о шпионаже, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 25 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам главы республики, данные с камер миссии ОБСЕ использовались Киевом для корректировки обстрелов Донбасса. Обнаружены технические приспособления, в том числе ноутбуки, которые фиксировали эти данные.

«По тем данным, которые сейчас есть у следствия, сотрудники СММ ОБСЕ собирали данные о госорганах, о подразделениях ДНР и передавали спецслужбам Украины», — сказал Пушилин.

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