Москва, 25 апреля 2022, 12:04 — REGNUM Попытки украинских боевиков осуществить прорыв с «Азовстали» в Мариуполе будут пресечены, сил и средств хватает, заявил 25 апреля глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что в настоящее время идет поддержание блокировки, которая была выстроена внутри этого периметра, подразделения все жестко контролируют с огневой поддержкой, чтобы «не возникало никаких глупых мыслей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что около 400 иностранных наёмников заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
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