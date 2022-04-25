Сеул, , 14:45 — REGNUM Временный офис избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля будет создан на пятом этаже штаб-квартиры министерства обороны, а постоянный офис — на втором этаже. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя рабочей группы, занимающейся переносом президентской администрации.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что на шестом этаже будут располагаться помощники президента, на девятом этаже — служба безопасности президента, на первом этаже — пресс-центр.

Сообщается, что министерство обороны освободит второй, третий и четвертый этажи здания после завершения совместных учений Южной Кореи и США.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Южной кореи приступило к поэтапному переезду в начале апреля.

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