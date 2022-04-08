Сеул, , 12:56 — REGNUM Министерство обороны Южной Кореи приступило к поэтапному переезду, чтобы освободить главное здание комплекса, которое с мая будет использоваться в качестве новой резиденции президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня утром начались работы по переселению пятого этажа (здания) и выше», — сообщили в министерстве.

Ожидается, что пока не завершится переезд министерства в соседнее здание Объединенного комитета начальников штабов избранный президент Юн Сок Ёль будет использовать кабинет на пятом этаже в качестве своего временного офиса.

Сообщается, что перемещение ключевых офисов министерства, в том числе офисов министра, вице-министра и руководителя политики, планируется начать после проведения военных учений Южной Кореи и США.