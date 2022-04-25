Сеул, 25 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Временный офис избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля будет создан на пятом этаже штаб-квартиры министерства обороны, а постоянный офис — на втором этаже. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя рабочей группы, занимающейся переносом президентской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что на шестом этаже будут располагаться помощники президента, на девятом этаже — служба безопасности президента, на первом этаже — пресс-центр.

Сообщается, что министерство обороны освободит второй, третий и четвертый этажи здания после завершения совместных учений Южной Кореи и США.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Южной кореи приступило к поэтапному переезду в начале апреля.

Читайте также: Минобороны Южной Кореи приступило к переезду — Yonhap