В Южной Корее сообщили о создании временного офиса избранного президента
Сеул, 25 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Временный офис избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля будет создан на пятом этаже штаб-квартиры министерства обороны, а постоянный офис — на втором этаже. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя рабочей группы, занимающейся переносом президентской администрации.
Сообщается, что на шестом этаже будут располагаться помощники президента, на девятом этаже — служба безопасности президента, на первом этаже — пресс-центр.
Сообщается, что министерство обороны освободит второй, третий и четвертый этажи здания после завершения совместных учений Южной Кореи и США.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Южной кореи приступило к поэтапному переезду в начале апреля.
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