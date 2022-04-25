Донецк, , 11:47 — REGNUM Около 400 иностранных наёмников заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил 25 апреля.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

По его словам, националисты, блокированные в промышленной зоне, могут пойти на прорыв. В ДНР не исключают такую ситуацию, но уверены в том, что сил и средств хватит на пресечение такой попытки.

«Ну, а общее количество, тут по-прежнему, та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наемников, которые продолжают там находится», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР пообещал, что после окончания спецоперации Мариуполь «будет лучше, чем он был».

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