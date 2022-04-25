Москва, 25 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Попытки украинских боевиков осуществить прорыв с «Азовстали» в Мариуполе будут пресечены, сил и средств хватает, заявил 25 апреля глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Что касается возможных попыток прорыва, нельзя исключать, что такой отчаянный шаг с их стороны может иметь место, но у нас хватает сил и средств, чтобы это пресечь в кратчайшие сроки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в настоящее время идет поддержание блокировки, которая была выстроена внутри этого периметра, подразделения все жестко контролируют с огневой поддержкой, чтобы «не возникало никаких глупых мыслей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что около 400 иностранных наёмников заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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