Брянск, 25 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Ещё один пожар на хранилище нефтепродуктов произошёл в Брянске, сообщает 25 апреля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные машины

По данным источника, рано утром на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу загорелся резервуар с дизельным топливом.

«Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар зафиксировали на территории нефтебазы «Дружба» в Фокинском районе Брянска, он начался в ночь на 25 апреля. Из-за пожара в этом районе эвакуировали людей.

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