Брянск, , 04:53 — REGNUM С сайта ГУ МЧС по Брянской области удалили сообщения о пожаре на нефтебазе, который произошёл в ночь на 25 апреля, информируют СМИ.

Страница сайта ГУ МЧС по Брянской области после удаления сообщений о пожаре на нефтебазе 32. mchs. gov. ru

Два сообщения о пожаре в Фокинском районе Брянске появились на сайте МЧС с 02:00 до 02:15 мск. Согласно данным пожарных, возгорание имело место на нефтебазе по Московскому проспекту. Пожару присвоили повышенный ранг.

Примерно спустя час сообщения о крупном пожаре с сайта пропали. Объяснений таким действиям ведомство не даёт.

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