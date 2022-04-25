Сеул, 25 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и первая леди страны Ким Чжон Сук получили 25 апреля четвертую дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя администрации южнокорейского президента.

Официальное интернет-представительство президента России Мун Чжэ Ин

По сообщениям, а марте и апреле прошлого года глава государства получил вакцину AstraZeneca, а при ревакцинации — вакцину Pfizer.

Напомним, что с 14 апреля лица в возрасте старше 60 лет в Южной Кореи могут получить четвертую дозу вакцины от COVID-19. Пожилые люди могут получить четвертую дозу вакцины через 120 дней после третьей прививки.

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По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, около 87% населения Южной Кореи прошли полный курс вакцинации. Около 65% населения прошли ревакцинацию.