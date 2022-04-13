Сеул, , 14:33 — REGNUM С 14 апреля жители Южной Кореи в возрасте старше 60 лет смогут получить четвертую дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Newsis со ссылкой заявление главы Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.

Вакцинация

Данное заявление она сделала 13 апреля в ходе брифинга.

По её словам, данное решение нацелено на предотвращение новых тяжелых случаев заболевания и смертей, связанных с вирусом.

Сообщается, что пожилые люди могут получить четвертую дозу вакцины через 120 дней после третьей прививки.

В настоящее время четвертую дозу вакцины от COVID-19 получили 309 994 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 195 419 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 15 830 644.

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