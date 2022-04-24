Москва, 24 апреля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» на 30−40 лет вперед обеспечит основу безопасности России. Об этом 24 апреля сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

Скриншот видеопрезентации Межбаллистическая ракета «Сармат»

Следите за развитием событий в трансляции: «Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Мы не зря говорим, здесь нет никакого бахвальства, мы правда понимаем, что на 30−35−40 лет вперёд «Сармат» обеспечит основу нашей безопасности, и США в ближайшие десятилетия не удастся сделать чего бы то ни было, что могло бы поставить под сомнение наши возможности», — заявил Рогозин, добавив, что «Сармат» намного мощней баллистической ракеты «Воевода».

Он пояснил, что активный участок на подъеме ракета проходит быстрее, чем «Воевода», а это означает то, что современные и перспективные системы противоракетной обороны США не успеют среагировать на заход «Сармата» в космос.

«А уж ловить его дальше практически невозможно. Это ракета, которая обладает уникальными характеристиками неуязвимости», — сообщил глава Роскосмоса.

Он сообщил, что «Сармат» является самой крупной и мощной ракетой глобальной дальности, которая несет в себе такую мощь, что способна «остудить любого агрессора».