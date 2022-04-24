Хельсинки, 24 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Финляндия решила полностью прекратить поставки электроэнергии из РФ. Об этом передает финская компания Fingrid.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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Решение является временным и принято в связи с пусконаладочными работами на АЭС «Олкилуото-3».

Как планировалось, испытания должны проводиться в условиях, когда поставки электроэнергии из РФ будут равны нулю.

Испытания прошли 24 апреля в 10:30. В Fingrid заявили, что работы прошли по плану.