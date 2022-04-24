Вена, 24 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Брюссель и Киев должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

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«Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону необходимо разработать новую модель сотрудничества», — считает он, пишет газета Heute.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата.