Москва, , 09:41 — REGNUM В Минпромторге РФ составили перечень товаров для параллельного импорта, за счет чего в страну вернутся 200 ушедших брендов.

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«Минпромторг РФ составил список товаров, которые можно будет ввозить в РФ по параллельному импорту … 200 ушедших брендов вернутся в РФ благодаря параллельному импорту», — отмечается в Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.рф».

В перечень вошли комплектующие для автомобилей, бытовой, электронной техники, промышленное оборудование, одежда и обувь.

Всего в списке — 50 групп товаров.