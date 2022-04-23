Москва, , 07:00 — REGNUM Отключить Россию от спутников навигационной системы GPS — трудновыполнимая и маловероятная задача. Об этом рассказал главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко.

GPS-навигатор Francis Storr

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«Чтобы отключить РФ, нужно отключать полгруппировки сразу. После пролета РФ их нужно включать. Когда вы их включаете — нужно провести снова тесты. Это если грубо говорить. Так что задача — очень сложная», — передает слова эксперта РИА Новости.

Такой шаг, по его мнению, чреват финансовыми и репутационными потерями, так как неизбежно коснется стран, граничащих с РФ.