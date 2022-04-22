Москва, , 18:47 — REGNUM Законопроект о закреплении за США термина главный противник Российской Федерации внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Борисом Чернышовым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Изменения вносятся в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Инициатива разработана как ответная мера на вызовы со стороны США, его должностных лиц, выраженных в их недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении как России в целом, так и ее граждан, отмечают авторы.

Принятие изменений послужит стимулом для развития и укрепления политических позиций страны на мировой арене, уверены в ЛДПР.

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