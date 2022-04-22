Москва, 22 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В какой-то мере «челночный» бизнес может вернуться, но его логистические и финансовые возможности несопоставимы с тем объемом рынка, который существовал до сих пор, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«К тому же «челночный» бизнес фактически существовал в «теневой зоне» — непонятно, готово ли сейчас к этому государство. Ликвидирована система дистрибуции товаров, поступавших по «челночным» и «серым» каналам – прежде всего, оптовые рынки в их начальной стадии, которые позже перешли на «промышленные» масштабы торговли, а затем замещены торговыми центрами.

Введенные (хотя и постепенно ослабляемые ЦБ РФ) валютные ограничения могут сдерживать внешнеторговую деятельность малого бизнеса. И надо учитывать, что «челноки», в отличие от 1990-х гг. вовсе не на всех зарубежных рынках будут приветствоваться – вряд ли они смогут что-то закупать в серьезных объемах в США, ЕС и других развитых экономиках.

Возможный альтернативный вариант модификации каналов внешней торговли изложил зампред ЦБ РФ Юрий Исаев – чтобы экспортеры, получающие большой поток экспортной выручки, занимались еще и импортом.

По-видимому, имеется в виду попытка таким образом обойти санкционные ограничения на внешние расчеты через российские банки.

Также в пользу рассмотрения такого варианта можно интерпретировать ответ главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на вопрос депутата Госдумы о том, готов ли регулятор разрешить экспортерам сохранять часть валютной выручки на счетах в иностранных банках для закупки товаров за рубежом – по ее словам, Банк России готов «рассматривать положительно» такую идею.

Представляет интерес приведенная аналитиками Центробанка поэтапная схема системной трансформации экономики – важным выводом представляется, что даже после преодоления первоначального спада и начала индустриализации экономики, это будет происходить на более отсталой технологической базе.

Наиболее сильно пострадают отрасли, использующие наиболее современные иностранные технологии, и отрасли, достигшие высокого уровня цифровизации бизнес-процессов», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитика ЦБ РФ полагают, что из-за структурной трансформации экономики России в связи с санкциями возрастет роль «челночного» бизнеса.

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