Москва, , 11:08 — REGNUM Из-за структурной трансформации экономики России в связи с санкциями возрастет роль «челночного» бизнеса. Об этом говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ.

Китайские товары Mstyslav Chernov

Отмечается, что при налаживании альтернативных поставок из-за рубежа возрастет роль «челноков» в России. Предприниматели-«челноки» станут играть большую роль в ходе адаптации российской экономики к новым условиям.

«При налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях санкций возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса», — считают аналитики ЦБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 90-е годы XX века среди населения России активно процветал «челночного» бизнеса. Больше всего товаров привозилось из Турции и Китая.

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