Челябинская область, 19 декабря, 2007, 10:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки (18 декабря) в Челябинской области произошло 14 пожаров, три из них - в Челябинске. Ущерб от огня составил 326 тысяч рублей, сообщили 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ГУ МЧС по региону. Погибших и пострадавших нет.

Из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования произошел пожар в банно-оздоровительном комплексе "Атлантида" на ул. Молодогвардейцев в Челябинске. Полностью уничтожено огнем парное отделение, сильно обгорела комната отдыха вместе с мебелью и офисной техникой. Ущерб оценен в 150 тыс. рублей. Пожарные ПЧ-7 спасли 14 отдыхающих, никто не пострадал.

В Златоусте из-за неправильного монтажа электропроводки днем 18 декабря от огня пострадала художественная мастерская Оружейной компании. Возгорание обнаружили своевременно, поэтому сгорело лишь перекрытие второго этажа. Ущерб оценен в 20 тыс. рублей.