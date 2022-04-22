Сеул, 22 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Глава международной экологической организации «Гринпис» (Greenpeace) призвала избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля пересмотреть политику достижения углеродной нейтральности, ориентированную на ядерную энергетику.

Иван Шилов, ИА REGNUM Гринпис

Открытое письмо было отправлено главой организации Нормой Торрес 22 апреля, в День Земли.

В письме представительница «Гринпис» поинтересовалась насколько план избранного главы государства по строительству новых АЭС соответствует воле народа.

«Ядерные отходы также являются серьезной проблемой, которую вы должны учитывать в своем плане декарбонизации, ориентированном на ядерную энергетику», — говорится в письме.

Она подчеркнула, что Южная Корея должна расширить использование возобновляемых источников энергии и отказаться от ископаемого топлива и атомной энергии.

Ранее представители переходного комитета избранного президента страны настаивали на изменении планов по достижению углеродной нейтральности, объявленных уходящей администрации Мун Чжэ Ина.

По их мнению, политика администрации Мун Чжэ Ина фактически увеличила выбросы парниковых газов, а соблюдение планов уходящей администрации приведет к повышению тарифов на электроэнергию и к снижению ВВП страны.