Москва, , 14:37 — REGNUM Первое, что необходимо отметить – это уже привычность такого рода заявлений о рост «челночного» бизнеса в России от самых разных источников в медиа, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Китайские товары Julian Buijzen

«Даже если не заглядывать глубоко в прошлое — крах экономики, разорение российского бизнеса пророчили России и начиная с 2014 года, и в 2018 году, и в 2020-м ковидном году. Пророчат и сейчас.

Действительно, Россия сейчас находится в фазе роста глобального мирового кризиса, который связан с массой параметров – и кризисом логистики, и включенными печатными станками ведущих мировых экономик, торговыми войнами крупных экономических единиц, а также с кризисом самой капиталистической идеологии и ментальности.

Санкции отрезают Россию от доступа к многим мировым товарам, однако, абсолютное большинство этих товаров, за очень редким исключением, производится в Китае или Юго-Восточной Азии, которые никаких санкций против России не вводили.

Они готовы работать (с учетом определенных ограничений, в основном, против ковида) с нашей страной и поставлять в практически любых объемах продукцию.

В России появилась новая категория: «параллельный импорт», которая подразумевает практически узаконенные серые поставки.

Но от параллельного импортера требуют соблюдения практически всего того же, что должен делать и официальный импортер – обслуживание потребителей, сертификация продукции, сервис и так далее. Разительное отличие от «челночных» завозов 90-х.

Да и проблемы с поставками сейчас возникнут именно тех товаров, которые в клетчатой пластиковой сумке, в основном, не провезешь. Нужны фуры, контейнеры, вагоны.

Поэтому, конечно, какая-то часть бизнеса попробует переориентироваться на так называемый частный импорт с высокой степенью риска, но, скорее всего, серьезного влияния на экономику и потребление в России это не окажет», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за структурной трансформации экономики России в связи с санкциями возрастет роль «челночного» бизнеса, говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ.

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