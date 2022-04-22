Провинция Фарьяб, Афганистан, 22 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате проливных дождей и наводнения в уезде Билчираг афганской провинции Фарьяб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Местные власти утверждают, что среди погибших двое детей. Шамсулла Мохаммади, директор отдела информации и культуры провинции Фарьяб, сказал, что из воды выловили тела трёх жертв, а тела двух других до сих пор не обнаружены.

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Кроме того, стихией уничтожены сотни акров сельскохозяйственных угодий, погибли десятки голов домашнего скота.

В результате сезонных дождей за последние три дня в провинциях Панджшер, Нуристан и Фарьяб произошли разрушительные наводнения.