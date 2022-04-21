Майданшахр, Афганистан, , 12:10 — REGNUM В афганской провинции Вардак в результате наводнения местным жителям нанесён большой ущерб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Файзулла Джалали, директор департамента по борьбе со стихийными бедствиями провинции Вардак, сказал, что наводнение произошло в уезде Джальриз, разрушив десятки домов и затопив сотни акров сельскохозяйственных угодий.

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Джалали считает, что размеры ущерба, нанесённого населению, очень велики, и заявляет о создании чрезвычайного комитета по оказанию помощи пострадавшим.

Как и предупреждало метеорологическое бюро Афганистана, в провинциях Панджшер и Нуристан также произошли наводнения, которые нанесли большой финансовый ущерб.