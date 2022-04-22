Москва, 22 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Создать в России спортивные роты и дать возможность призывникам-киберспортсменам управлять беспилотниками предложил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Смит

«Большинство из киберспортсменов не очень хочет служить, например, десантниками. И здесь можно посмотреть на международный опыт. Южная Корея имеет такую сущность, как спортивные роты, в том числе, где находятся киберспортсмены», — сказал Смит.

Он обратил внимание на то, что, в первую очередь, киберспортсмены — это люди с очень хорошо развитой мелкой моторикой.

«Где она сейчас используется? В управлении беспилотниками. Нам кажется, что очень важным в рамках нашей страны было бы поддержать направление и сделать отдельные роты, которые были бы одновременно и спортивными, и занимались бы тем, что управляли бы дистанционной современной боевой техникой», — отметил Смит в ходе заседания рабочей группы в Госдуме.

Он также предложил ряд мер поддержки киберспортсменов, речь, идет, в частности, о льготной ипотеке.

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