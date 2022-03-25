Москва, 25 марта 2022, 17:47 — REGNUM Группа энтузиастов создала петицию на сайте change.org с призывом остановить русофобию в профессиональном киберспорте. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Русский язык — основной для нас язык смотрения киберспортивных соревнований. И, к огромному нашему сожалению, смотреть большинство русскоязычных трансляций сегодня невозможно из-за непрекращающейся русофобии комментаторов как в эфире, так и за его пределами. Мы понимаем те объективные причины, которые привели к подобному эмоциональному накалу, однако не считаем для себя возможным слушать киберспортивное комментирование со стороны людей, которые открыто подталкивают свою аудиторию к убийствам всех русских и их детей», — гласит обращение авторов петиции.
В обращении к компаниям Valve, Riot Games, Epic Games, Ubisoft, Tencent, Krafton, Garena, Blizzard, Moonton, ESL, PGL, Epic Esports Events, Beyond the Summit, OGA и ONE Esports авторы петиции просят не передавать медиаправа на освещение киберспортивных турниров студиям, чьи руководители и сотрудники открыто занимаются пропагандой насилия. В частности, речь идёт о следующих комментаторах:
- Виталий v1lat Волочай (Maincast);
- Арсений ceh9 Триноженко (Maincast);
- Константин leninw Сивко (Maincast);
- Александр petr1k Петрик;
- Алексей уХо Малецкий (WePlay).
На момент написания заметки петицию подписали более трёх тысяч человек. Ближайшая цель — пять тысяч подписей.